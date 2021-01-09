شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم هيئات التمريض بمستشفيات «عزل كورونا» فى الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سهى مصطفى نقيب تمريض الإسكندرية، إن مجلس النقابة قرر تنفيذ خطوة إنسانية في اجتماعه الأخير بتكريم جميع طواقم وهيئات التمريض، الموجودين في جميع متشفيات عزل مصابى فيروس كورونا على مستوى المحافظة.

وأضافت «سهى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتم تكريم جميع الممرضين والممرضات على مستوى مستشفيات العزل في الإسكندرية، على دفعات منعاً للزحام، حيث جرى تكريم الطواقم التمريضية في مستشفيات الميرى والمواساة والحميات وصدر المعمورة والعجمى المركزى والعامرية العام والحضرة الجامعى وقسم الأطفال المبتسرين في مستشفى الشاطبى للنساء والولادة.

وأوضحت، أن التكريم يأتى لما قدمه الفرق التمريضية من جهد وعطاء في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد، والمصاحبة لفيروس كورونا، وكذلك التمريض المثالى وما بذلوه من جهد خلال فترات الحجر الصحى التي تستلزم بقائهم في المستشفيات دون الذهاب إلى منازلهم لتقديم الواجب الوطنى في تقديم الخدمات الطبية المساعدة لفرق الأطباء باعتبارهم عامل أساسى في العملية الطبية في أي منشأة صحية.

وأشارت إلى أن النقابة لديها نحو 13 ألف عضو مقيد بجداولها، فضلاً عن أعداد كبيرة أخرى غير مقيدة حيث لا تشترط النقابة التسجيل في عضويتها للأعضاء الجدد.

تكريم هيئات التمريض بمستشفيات "عزل كورونا" فى الاسكندرية (صور)

تكريم هيئات التمريض بمستشفيات "عزل كورونا" فى الاسكندرية (صور)

تكريم هيئات التمريض بمستشفيات "عزل كورونا" فى الاسكندرية (صور)

تكريم هيئات التمريض بمستشفيات "عزل كورونا" فى الاسكندرية (صور)

تكريم هيئات التمريض بمستشفيات "عزل كورونا" فى الاسكندرية (صور)

تكريم هيئات التمريض بمستشفيات "عزل كورونا" فى الاسكندرية (صور)

تكريم هيئات التمريض بمستشفيات "عزل كورونا" فى الاسكندرية (صور)

تكريم هيئات التمريض بمستشفيات "عزل كورونا" فى الاسكندرية (صور)

تكريم هيئات التمريض بمستشفيات "عزل كورونا" فى الاسكندرية (صور)

تكريم هيئات التمريض بمستشفيات "عزل كورونا" فى الاسكندرية (صور)

تكريم هيئات التمريض بمستشفيات "عزل كورونا" فى الاسكندرية (صور)