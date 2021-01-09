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دكتور عبد اللطيف غريب باحثا مساعدا بالمركز القومي للبحوث

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدر قرار بتعيين الدكتور عبداللطيف غريب، وكيل إدارة كفرالشيخ التعليمية باحثا مساعدا بالمركز القومي للبحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم، ودكتور غريب سبق له أن تبوأ العديد من المناصب القيادية بتعليم كفرالشيخ ،منها وكيلا لإدارة دسوق التعليميه ،ثم مديرا عاما لإدارة مطوبس التعليميه، ثم انتقل مؤخرا لعمله الجديد،وهو أحد أبناء محافظة كفرالشيخ.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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