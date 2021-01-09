شكرا لقرائتكم خبر عن دكتور عبد اللطيف غريب باحثا مساعدا بالمركز القومي للبحوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدر قرار بتعيين الدكتور عبداللطيف غريب، وكيل إدارة كفرالشيخ التعليمية باحثا مساعدا بالمركز القومي للبحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم، ودكتور غريب سبق له أن تبوأ العديد من المناصب القيادية بتعليم كفرالشيخ ،منها وكيلا لإدارة دسوق التعليميه ،ثم مديرا عاما لإدارة مطوبس التعليميه، ثم انتقل مؤخرا لعمله الجديد،وهو أحد أبناء محافظة كفرالشيخ.