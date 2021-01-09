شكرا لقرائتكم خبر عن حبس المتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات مالية بالإسكندرية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار محمد لاشين المحامى العام الأول لنيابات غرب الاسكندرية الكلية بحبس المتهم بقتل شقيقه ،بسبب خلافات مالية في منطقة نينا البصل ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال (عال) ربة منزل والدة كلا من المجنى عليه والمتهم وقررت وجود خلافات مالية بين نجلها المتوفي (أ.ر) وشقيقه الأصغر ويدعى«ي. ر. أ»35 سنة، حيث أقترض المجنى عليه مبلغ من المتهم لشراء «تروسيكل» للعمل عليه ويوم الحادث طالب المتهم شقيقه برد الأموال ونشبت بينهما مشادة تحولت إلى مشاجرة تعدى فيها الأخير على الأول بالطعن بسلاحٍ أبيض حتى سقط قتيلاً.

وأضافت (الأم) أن المتهم قيده بالحبال ووضع على فمه شريط لاصق حتى لا بستغيث بالجيران وفر هاربًا.

تلقى اللواء سامي غنيم،مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا ،مساء اليوم من اللواء محمد عبدالوهاب، مدير إدارة البحث الجنائي ،يفيد بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم شرطة مينا البصل.

انتقلت قيادات المديرية وضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص وجود جثة «أ. ر. أ» 41 سنة، ومسجاة على ظهرها ومناظرتها تبين وجود جرح طعنى بالصدر من الناحية اليسرى .

تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة بوسط المدينة، وحُرر محضر بالواقعة. فيما تمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم وبالعرض على النيابة قررت حبسه .