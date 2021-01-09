شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين: «أون تايم سبورت 3» إضافة قوية للإعلام الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار بروتوكول التعاون بين «الهيئة الوطنية للإعلام» برئاسة حسين زين والمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، تم أمس تدشين قناة «أون تايم سبورتس ٣» لتنضم لباقه قنوات أون تايم سبورت الرياضية.

قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن انطلاق القناة الجديدة يعد إضافه قوية لمجموعه قنوات أون تايم سبورت وتطورا لما حققته من نجاحات بكوادرها المميزة ومحتواها الرياضي المتميز، وأيضا نجاحها في نقل العديد من الأحداث الرياضية والبطولات بصورة متميزة من خلال بنية أساسية قوية وفريق من المحترفين في العمل الرياضى التليفزيونى في مصر والشرق الأوسط قدموا صورة متميزة أسعدت وأمتعت جماهير الرياضه بمختلف تنوعاتها.

وأوضح: تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports3 بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر يوم الأربعاء المقبل 13 يناير ويمكن لمحبي الرياضية حول العالم من كافة البلدان متابعة البطولة من خلال شاشات التليفزيون المصرى على التردد 12303 عبر القمر الصناعي نايل سات واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.