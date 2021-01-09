شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسات محاكمة «طبيب بني مزار» بتهمة هتك عرض مريضة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت صباح اليوم، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار اشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح عبدالفتاح الشربينى، وأحمد محمد صالح، وأمانه سر حسن على، ومحمد مصطفي هارون، جلسات محاكمة عصام. ف. ج، طبيب ومقيم بمدينة بني مزار، لاتهامه بهتك عرض مريضة، «محبوس احتياطي» على ذمة القضية .

تستعرض هيئة المحكمة قرار الإحالة، وتستمع لطلبات محامي الدفاع، ومرافعات النيابة العامة .

كان المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 23201 لسنة 2020، والمقيدة برقم 909 لسنه 2020 جنايات شمال المنيا. بتهمة هتك عرض .