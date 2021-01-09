شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يجتمع مع مسؤولي التراخيص في مجالس المدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع محمد سلامه، نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء، بمسؤولي تراخيص المحال العامة في مجالس مدن بئر العبدوالحسنة ونخل بشمال سيناء.

وأكد نائب مدير الجهاز، أن الاجتماع جاء بناء على توجيهات كل من آمال زيدان المدير الإقليمي لفرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

أشار إلى أن الاجتماع تناول دعم التواصل مع مجالس المدن ومناقشه الآليات المتبعة في استخراج التراخيص وأي معوقات ومقترحات لتجويد وتيسير الخدمات المقدمة من خلال وحدة الشباك الواحد.