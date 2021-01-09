شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنيا تعلن ضخ كميات من الأكسجين للمستشفيات لدعم مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جابر سمعان، مدير مستشفي مغاغة المركزي، قيام مديرية الصحة بضخ كميات من الأكسجين، للمستشفيات لدعم مصابي وباء كورونا، عقب تحسن الأحوال الجوية، واختفاء الشبورة المائية .

وأشاد «جابر» ونائبة الدكتور عادل عبدالعظيم، بجهود المجتمع المدني في دعم مصابي كورونا، خاصة حالات العلاج المنزلي. وقيام مواطنين بالتبرع باسطوانات الأكسجين للمصابين بمنازلهم .

في سياق متصل كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، رءوساء المراكز ومديري الإدارات الصحية بمتابعة توافر المستلزمات الطبية والاكسجين بالمستشفيات وإعداد تقارير في حالة وجود عجز .