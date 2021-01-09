شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: الأمة تحتاج إلى رؤية واضحة وموحدة للدفاع عن القضايا العالقة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن الأمة العربية تحتاج إلى رؤية واضحة وموحدة للدفاع عن قضاياها العالقة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمة العربية تمر بظروف صعبة مع ازياد المشاكل العربية، وفي نفس الوقت هناك مبادرات عربية تعمل على رد الأمور إلى نصابها.

وتابع أن البرلمان العربي يسعى إلى تبني القضايا العربية بشكل مخلص وواضح وبشكل قومي للدفاع عن القضايا العربية بأكملها وليس قضية بعينها، ويسعى إلى حلها.

وكشف عادل عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي أن الأخطار التي تحيط بالأمة العربية هي أخطار كبيرة وتتطلب أن يعمل الجميع ضمن رؤية عربية واحدة للتصدي لهذه الأخطار، مؤكدا أن البرلمان العربي يسعى لأن يكون صوت واضح وقوي في المحافل الدولية في الدفاع عن القضايا العربية.