شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب الليبي»: لا نتلقى أوامرا من أحد.. وعقيلة صالح ينفي إرسال مبعوث لتركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي رئيس مجلس النواب الليبي المستشار «عقيلة صالح» ما تناولته عدد من وسائل الإعلام حول إرساله مبعوثاً شخصياً إلى أنقرة، وحول ما ذكره المدعو «باكير اتاجان» عضو الحزب الحاكم في تركيا على قناة العربية الحدث بأن المستشار عقيلة صالح أرسل مبعوثاً شخصياً إلى أنقرا للتسول وتلقي الأوامر، أكد رئيس مجلس النواب الليبي «نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها».

وأضاف: «نحن نعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا وليس لدينا ما نخفيه والشعب يشارك ويتابع في خطواتنا أول بأول كما أكد المستشار عقيلة صالح على أن مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار وأمن واستقرار ليبيا هدفنا الذي لن نحيد عنه».

واختتم رئيس مجلس النواب الليبي تصريحه بأننا «لن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية.