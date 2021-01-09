شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنجيلية» تنعى الأسقف منير حكيم رئيس مجمع كنائس نهضة القداسة الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الطائف الإنجيلية في مصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، الأسقف منير حكيم، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة الأسبق، بعد وفاته أمس الجمعة.

قالت رئاسة الطائفة في بيان: «بمزيدٍ من الحزنِ تودع الطائفةُ الإنجيلية في مصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الفاضل جناب الأسقف منير حكيم، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة الأسبق، الذي انتقل أمس الجمعة».

نعى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، الأسقف منير حكيم، الذي قدم حياته مثال الراعي المخلص والمحب لشعبه.

اختتم القس أندريه زكي قائلاً: «نشكر الله لأجل حياته وخدمته المثمرة، ونصلي أن يمنح الله التعزية لكل أسرته وأحبائه وللكنيسة».