شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: تكثيف حملات التوعية بصالونات الحلاقة والكوافيرات للحد من العدوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشؤون الصحية، وفريق التثقيف الصحي بالمديرية والإدارات التابعة لها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بتكثيف الحملات والندوات لتدريب وتوعية المواطنين والعاملين بمحلات الحلاقة وصالونات التجميل والكوفيرات، للحد من إنتشار العدوى بالفيروسات الكبدية، وأيضاً لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، تحت شعار «إحمي نفسك إحمي أسرتك»، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ١٠٠ مليون صحة، بهدف التصدي والقضاء على بؤر العدوي بصالونات التجميل والنوادي الصحية والتي تم حصرها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخلق مجتمع صحي.

وأضاف أنه تم خلال الندوات توزيع بوسترات وملصقات التوعية بالحملة تأكيدا على تنفيذ إجراءات مكافحة العدوي لمنع أي إصابات جديدة بين المواطنين، وأيضا تم تسليم هدايا وعينات مجانية لأصحاب صالونات التجميل والنوادي الصحية، وتم التنبية على أهمية إتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية، وأهمية إرتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وطرق التخلص الآمن للأدوات المستعملة لتجنب نقل العدوي وحفاظا على البيئة، وضرورة الإلتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في صالون التجميل أو النادي الصحي وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، والتأكيد على أنه في حالة عدم الإلتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المؤسسة المخالفة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة الثقافة الصحية، وجميع القائمين والمشاركين على الجهود المبذولة من أجل زيادة الوعي الصحي للمواطنين بالمحافظة.