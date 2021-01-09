شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد طريق الصعيد الصحراوى الغربى ويوجه بعدم إقامة أى مطبات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الأعمال النهائية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم وكذلك أعمال تنفيذ المرحلة الثانية الجارى العمل بها حيث تفقد المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم .

بدأت الجولة بتفقد الوزير المرحلة الأولى بدءاً من محطة تحصيل الرسوم بالكيلومتر 2.85 بالطريق ثم قطاعات المرحلة المختلفة حيث تم تقسيمها إلى 10 قطاعات لسرعة الإنجاز وحيث يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتى للشاحنات يضم 3 حارات فى اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرسانى يضم حارتين فى اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقاً .

كما تفقد الوزير أعمال وتطوير وتوسعة المرحلة الثانية من الطريق حيث تابع أعمال التنفيذ بطول 52 كم فى المسافة من المنيا حتى ديروط حيث يتم تنفيذ المشروع ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12.90 متر وانشاء طريق للشاحنات 3 حارات اسفلتى لاتجاه اسيوط بعرض رصف 11 متر و2 حارة خرسانى لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر وإنشاء 5 أنفاق.

ووجه الوزير خلال جولته بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذها والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية وعدم إقامة أى مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمى بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق. وان يتم تسوية مسافة 50متر على جانبى الطريق فى الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية، كما شدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا مؤكداً أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين فى جميع المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكبارى من أولويات وزارة النقل.

وأضاف وزير النقل، أن طريق الصعيد الصحراوى الغربى سيكون جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون وأنه يتم تطوير الطريق ليكون محور حر للمساهمة فى تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد مشيرا إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن مجموعة الطرق التى سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتى وجه بتنفيذها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين

جدير بالذكر أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومى للطرق الذى يبلغ إجمالى أطواله 7000 كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذى بدأ تنفيذه منذ عام 2014، لافتاً إلى أن القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم خلال 4 سنوات بتكلفة 26 مليار جنيه على 4 مراحل هى المرحلة الأولى الجارى العمل بها فى المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتى قاربت على الانتهاء حيث بلغت نسبة تنفيذها 95٪ ،والمرحلة الثانية الجارى العمل بها فى المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم وان نسبة تنفيذها 22 % لأعمال الاتربة والمسافة من السباعية - ادفو - اسوان – توشكى بطول 325كم، و المرحلة الثالثة فى المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم، والمرحلة الرابعة فى المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى السباعية بطول 228 كم، والمسافة من توشكى حتى ارقين بطول 100 كم .