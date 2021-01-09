شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. لا امتحانات تحريرية للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها إعلان المجلس الأعلى للجامعات بدء مناقشة الرسائل العلمية 16 يناير، بحضور 10 أفراد فقط، ونشر تقارير رياضية وفنية واقتصادية وسياسية متنوعة.

الحكومة تنفى إجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى

نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشإن صدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، وسيتم إصدار بيان تفصيلي بعد قليل.

وزير المجالس النيابية: مستحقو التعويض من متضررى النوبة 11 ألفا و500 متضرر

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن إجمالى المستحقين لصرف التعويضات من متضررى النوبة يصل إجماليهم إلى 11 ألفا و500 مستحق، منهم 5329 بالمرحلة الثانية.

93 يوما على رمضان وغرة الشهر المعظم 13 أبريل

يتبقى حوالى 93 يوما على شهر رمضان المعظم، الذى ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، حيث كشفت الحسابات المبدئية، أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل.

وزير المجالس النيابية: 17 يناير المرحلة الثانية لتلقى طلبات تعويضات متضررى النوبة

في مؤتمر إعلامي عُقد اليوم السبت بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد ـ وزير شئون المجالس النيابية ـ ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة ـ و اللواء أشرف عطية عبد الباري ـ محافظ أسوان ـ جرى استعرض تقرير بأعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، والإعلان عن فتح باب المرحلة الثانية والأخيرة لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض.

تقارير فرنسية تكشف انتقال مصطفى محمد مهاجم الزمالك لسانت إيتيان خلال ساعات

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة فى صفقة مصطفى محمد مهاجم الزمالك لصفوف سانت إيتيان الفرنسى خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى ظل رغبة النادى الفرنسى فى الحصول على خدمات اللاعب.

نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشإن صدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، وسيتم إصدار بيان تفصيلي بعد قليل.

الحصانة تغيب عن 409 نواب بعد 12 ساعة.. أشهرهم مرتضى وعجينة وقرطام والحريرى

يتبقى 12 ساعة على إسدال الستار وانتهاء مدة الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، وذلك ببداية يوم 10 يناير لتنطلق رحلة تشريعية جديدة لبرلمان 2021، وبهذا التاريخ ترفع الحصانة البرلمانية عن 409 أعضاء مجلس نواب لبرلمان 2016.

ضبط مسئول شركة الغازات الصناعية لبيعه أسطوانات الأكسجين بالسوق السوداء

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن شركة الغازات الصناعية في مدينة نصر، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من أسطوانات غاز الأكسجين ( تُستخدم لعلاج مصابي فيروس كورونا ) بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

شبورة وضباب وأمطار.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الأحد 10 يناير 2021 إلى الجمعة 15 يناير 2021 .

يسرا عن حالتها الصحية: "بتحسن كتير الحمد لله وبقيت أقدر أتنفس"

كشفت النجمة يسرا آخر تطورات الحالة الصحية بعد أن أعلنت إصابتها بفيروس كورونا منذ أسبوعين، وأكدت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" تحسن حالتها الصحية وعدم وضعها على جهاز الأكسجين، مضيفة أنها في مرحلة التعافي من فيروس كورونا، ومستمرة على بروتوكول العلاج الذى وضعته لها وزارة الصحة.

مركز الأزهر للفتوى: الانتقاص من أخلاق غير المحجبة "حرام شرعًا"

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن حِجاب المرأة فريضة عظيمة، وهو من هدى أمَّهاتنا أمَّهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهنَّ زوجات سيِّدنا رسول الله (ﷺ)، وأن ⁩فرضية الحجاب ثابتة بنصِّ القرآن الكريم، والسُّنة النَّبوية الصَّحيحة، وإجماع الأمة الإسلامية من لدن سيدنا رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا.

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 810

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 810 جنيهات للجرام، مقابل 813 جنيها للجرام مساء الجمعة، عقب هبوط بقيمة 20 جنيها للجرام.

جوجل توقف تطبيق Parler على متجرها بسبب أعمال عنف مناصري ترامب في واشنطن

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن شركة جوجل أوقفت تطبيق Parler للشبكات الاجتماعية من متجرها الخاص بها حتى تضيف المنصة التي تحظى بشعبية لدى العديد من مؤيدي الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب إشرافًا "قويًا" على المحتوى.

"من كان يحب بيوت الله فليرتدى الكمامة".. إجراءات صارمة للأوقاف ضد المساجد المخالفة للإجراءات الوقائية ضد كورونا.. غلق 10 مساجد بالإسماعيلية أسبوعين لعدم التزام المصلين.. "الشرقية" تتابع 13 ألف مسجد وزاوية.. صور

إجراءات صارمة تتخذها وزارة الأوقاف فى متابعة التزام المساجد بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، خاصة فى التزام المصلين بارتداء الكمامة والتباعد بين المصلين وحضور المصلى الشخصى عند الحضور للصلاة فى المسجد.

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف وعضو اللجنة المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أى استفسارات تتعلق بتطبيق قرارات الأعلى للجامعات بشأن استكمال الدراسة أون لاين وتأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول إلى بعد إجازة منتصف العام، إن اللجنة عقدت اجتماعا ناقشت خلاله تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن امتحانات طلاب الجامعات ستكون بعد 20 فبراير ولا يوجد قرارات جديدة فى هذا الشأن.