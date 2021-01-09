شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يدعو ركابه لاستخدام محافظ التذاكر النقدية للحماية ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت شركة المترو الركاب إلى استخدام تذاكر المحافظ النقدية أو ما يعرف بالكارت الذكى المشحون بمجموعة من التذاكر كبديل عن التذاكر الورقية للحماية ضد كورونا، باعتباره يقلل الاحتكاك والتلامس بين الركاب وصرافى التذاكر قبل كل رحلة.

وناشد شركة المترو الركاب استخدام كروت محافظ التذاكر النقدية خلال استقلال المترو بدلا من تذاكر الرحلة الواحدة الورقية لمواجهة فيروس كورونا وتيسيرا عليهم حتى لا يضطروا للوقوف فى أمام شبابيك التذاكر بالمحطات قبل كل رحلة لشراء التذكرة الورقية.

وتمكن المحفظة النقدية من شحن الكارت الذكى بمبالغ تصل إلى 200 جنيه تمثل مجموعة تذاكر مجمعة، ويمكن استخدامها فى استقلال خطوط المترو بدلا من تذاكر الرحلة الواحدة الورقية.

كانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وزعت على الركاب مجانا كروت محافظ نقدية مشحونة بمبالغ حتى 50 جنيه تشجيعا لاستخدام مثل هذه الكروت وذلك خلال شرائهم تذاكر ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات، حيث تم اختيار بعض المحطات لتوزيع بها مثل هذه الكروت فجائيا.