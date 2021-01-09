شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مشروع "معا" لسكان المناطق العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مشروع "معا" لسكان المناطق العشوائية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أحد مشروعات الإسكان التى تنفذ لصالح أهالى المناطق غير الآمنة، فى مدينة السلام، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس الوزراء الجولة بتفقد عدد من وحدات الإسكان بديل العشوائيات، فى أرض الإنتاج الحربى، بمدينة السلام على طريق بلبيس الصحراوى، على مساحة 230 فدانا، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه يشمل تنفيذ 134 عمارة، تتضمن 4800 وحدة سكنية، و475 وحدة إدارية، و292 وحدة تجارية، كما تمت الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز فى هذا المشروع تصل إلى إلى 55%، ويقوم بتنفيذ المشروع عدد من الشركات تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية، بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

كما تمت الإشارة إلى أن المشروع يتضمن 44 عمارة ستكون مخصصة للبيع الاستثمارى، بواقع 1056 وحدة سكنية، وكافة الوحدات الأخرى ستشمل إسكان أهالى المناطق غير الآمنة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الحرص على المضى فى استكمال هذا المشروع، وكلف بعرض موقف تأثيث الوحدات المنتهية اسبوعيا، لتكون تلك الوحدات جاهزة للتسليم لأهالينا فى المناطق غير الآمنة، خاصة وأن المسئولين أكدوا أنه لا مشكلة فى التمويل، وبأنه قريبا سيكون لدينا نحو 40 عمارة منتهية بالكامل وبها المرافق وجاهزة للتسليم لمستحقيها. موجها بتذليل كافة العقبات لتنفيذ ذلك.