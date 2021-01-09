شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن فتح باب التقديم للجنة القيد تحت التمرين 31 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة فتح باب التقدم للجنة المشتغلين للزملاء المستحقين قانونا الانتقال للمشتغلين من الأحد الموافق 17 يناير الجارى إلى 23 يناير.

كما قررت اللجنة فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين الجديدة من الأحد 31 يناير إلى 15 فبراير القادم مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية خلال تقديم الأوراق.

وكانت نقابة الصحفيين، قد أكدت من قبل أنه فى ظل الإجراءات التى تتخذها النقابة لحماية أبنائها من انتشار فيروس كورونا وتحملها هذه المسئولية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام ضمائرنا وأمام أعضاء النقابة، قرر مجلس النقابة التجديد التلقائى للعام الجديد (2021) لكل الزملاء المشتركين فى مشروع العلاج للعام الماضى (2020) وأسرهم، وكذلك تجديد كارنيه عضوية النقابة.

وأضافت نقابة الصحفيين أنه يمكن للمشتركين الجدد استخدام خدمة مشروع العلاج والحصول على استمارات التحويل الطبية بمجرد التواصل مع موظفى العلاج حتى يقوم بالاشتراك، مشيرة إلى أن أى تغيير بالمستندات أو العناوين للمشتركين بجدول المعاشات أو الوفاة مخصص لهم وحدهم هذا الرقم عبر الواتساب: 01095118336.

ولفتت نقابة الصحفيين إلى أنه يمنح الزملاء فترة زمنية تمتد لنهاية شهر فبراير القادم لسداد قيم الاشتراكات الخاصة بهم، على أن يختار كل منهم ما يناسبه من طرق السداد التالية:

1 - عبر السداد والتحويل عن طريق خدمة "فوري" وسيتم تفعيلها اونلاين من الثلاثاء المقبل 13 يناير.

2 - الزملاء من غير الصحف القومية والمعاشات الراغبين فى خصم الاشتراك كاملا بحسب قواعد العام السابق من البدل أو المعاش الخاص بهم، يقومون إرسال ما يفيد موافقتهم على هذا عبر أرقام الواتس التالية:

(01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357)، أو البريد أو الإيميل الخاصين بالنقابة.

3 - الزملاء من الصحف القومية، والخاصة والحزبية لمن يرغب، يتم تجميع اشتراكاتهم وإرسالها بكشف مفصل مع مندوب واحد لدفعها بمقر النقابة.

4 - كل الزملاء الراغبين فى تقسيط الاشتراك، يقومون بإرسال هذه الرغبة عبر أرقام الواتس الواردة سابقا فى البند رقم (2).

خامسا: يتم استلام كارنيهات العضوية والعلاج عبر أحد الطرق التالية:

- عبر خدمة التوصيل من "فوري" لمن يرغب من الزملاء وهى ضمن الخدمات المتاحة مع تفعيل الخدمة.

- ترسلها النقابة على نفقتها لكل الزملاء المشتركين بجدول المعاشات والوفاة.

- ترسلها النقابة على نفقتها لكل الزملاء المغلقة صحفهم أو المفصولين أو المستقيلين، على أن يقوم الزملاء بتأكيد عناوينهم الحالية لإرسال الكارنيهات عليها عبر الواتس على الارقام التالية:

(01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357).

- يتسلم مندوب من كل صحيفة الكارنيهات الخاصة بالزملاء بها من مقر النقابة، ليتم تسليمها لهم بمقر صحيفتهم.

و نوهت النقابة إلى أنه فى حال انتهاء فترة السماح الممتدة حتى نهاية فبراير، بعدم قيام أى من الزملاء بدفع قيمة اشتراكات عضويته ومشروع العلاج، سيلغى اشتراكه فى المشروع وستحصل منه كامل المبالغ التى قد يكون استخدمها فى أى من خدماته، وسترحل قيمة اشتراك عضويته للعام القادم.