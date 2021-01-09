شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المساحة: الخميس المقبل أول أيام شهر جماد أخر لعام 1442 هجريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس طارق جودة رئيس الادارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة، انه طبقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الخميس القادم هو أول أيام شهر جماد أخر من عام 1442 هجريا .

وأوضح جودة أنه طبقا لنتائج الحسابات الفلكية فإن هلال شهر جماد اخر لعام 1442 هجريا سيولد فلكيا يوم الأربعاء 29 من شهر جماد أول لعام 1442 الموافق 13 يناير فى تمام الساعة 7 والدقيقة الثانية بتوقيت مصر ويغرب الهلال بعد غروب الشمس فى جميع المدن المصرية بمدد مكث ما بين 14 إلى 19 دقيقة وهى فترة مكث كافية لرؤية الهلال فى حالة وضوح الرؤية و تستطيع اللجان فى حالة خلو السماء من الأتربة والسحب من إثبات رؤية هلال الشهر، والاحتفال بأول شهر جماد الآخر من عام 1442، وفى حالة رؤية الهلال سيكون يوم الخميس الموافق 14يناير هو أول أيام شهر جماد آخر 1442 فلكيا.

ونظرا لأن الحساب الفلكى فى تحديد بدايات الشهور الهجرية يمثل عاملا مساعدا للجان الراصدة للأهلة حتى يتحقق حديث الرسول صل الله عليه وسلم لرؤية هلال شهر رمضان "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" وتقوم اللجان المنتشرة فى المحافظات السبعة بإبلاغ نتائج الرؤية بعد نهاية الوقت المناسب للرؤية والتى تبنى عليها دار الافتاء المصرية نتيجة إعلان رؤية هلال أول شهر جماد آخر .

واضاف أن هناك جهود مشتركه بين عدة جهات لرصد الأهلة لإثبات الشهور القمرية ومن ضمنها هلال شهر جماد آخر من بينها الهيئة العامة للمساحة ودار الافتاء والمعهد القومى للبحوث الفلكية والأزهر والأوقاف .

وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمساحة تشارك مع اللجان الشرعية لرؤية الأهلة لأول مرة فى عام 2021 تم إضافة موقع جديد بالفيوم يضاف الى اللجان الستة بمناطق "توشكى وقنا والسلوم والخارجة والغردقة سوهاج "الخاصة باستطلاع رؤيه شهر جماد اخر باستخدام أحدث أجهزة الرصد ويتم إمداد اللجان بالمعلومات الخاصة بالهلال من خلال الحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة وذلك حتى يمكن التيسير على اللجان من إتمام عملية رؤية الهلال والتى تأتى نتائجها دقيقة وصحيحة على مر الأعوام.

وتضم اللجان ممثلين عن دار الافتاء، والهيئة المصرية العامة للمساحة والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجهات المعنية بالمحافظات التابعة.