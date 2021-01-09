شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية تنعى وفاة الأسقف منير حكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الطائفة الإنجيلية في مصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، الأسقف منير حكيم، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة الأسبق، الذى انتقل أمس الجمعة.

وأضافت الطائفة فى بيان اليوم:" إنه بمزيدٍ من الحزنِ تودع الطائفةُ الإنجيلية فى مصر وعلى رأسها.. ينعى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، جناب الأسقف منير حكيم، الواعظ القدير وخادم الرب، الذى قدم حياته مثال الراعى المخلص والمحب لشعبه.. نشكر الله لأجل حياته وخدمته المثمرة، ونصلى أن يمنح الله التعزية لكل أسرته وأحبائه ولشعب الكنيسة".

وفى 13 ديسمبر الماضى شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فى جنازة القس باقى صدقة، شيخ قسوس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والقس نادى لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، ونيافة الحبر الجليل الانبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، وصاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ صموئيل باقى صدقة، عضو المجلس الإنجيلى العام. كما شارك بالحضور أيضًا عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والمحلية بمحافظة أسيوط، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ووفد من أساتذة كلية اللاهوت الإنجيلية، والسادة ممثلى رؤساء المذاهب والمجامع الإنجيلية والمجالس السنودسية المختلفة.



