شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إطلاق 483 قافلة بيطرية لفحص وعلاج 234 ألف رأس ماشية خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، عن أن إجمالى القوافل البيطرية العلاجية المجانية التى تم اطلاقها خلال عام 2020 بلغت حوالى 483 قافلة تم خلالها فحص وعلاج حوالى 234 ألف رأس ماشية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم صغار المزارعين والمربيين.

ووفقا لبيان أصدره مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع للوزارة، بالتعاون مع المركز الإعلامى للوزارة، قدمت تلك القوافل خدمات الكشف، والعلاج، والتحصين، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ 310 قافلة، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى 22 محافظة، تم خلالها الفحص والعلاج والتحصين من الامراض الجلدية لحوالي37817 رأس حيوان، فضلا عن 23901 رأس حيوان تم تحصينها ضد الطفيليات الداخلية، و 40140 رأس حيوان تم علاجها من الامراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية، و25092 رأس حيوان تم علاجها من تأخر الحمل والكشف بالسونار، كذلك اجراء حوالى 2525 عملية جراحية.

وأوضح البيان أنه تم أيضا تنفيذ حوالى 173 قافلة، من خلال معهد بحوث التناسليات الحيوانية فى 173 قرية وتابع، تم تمويلها من برنامج التنمية الزراعية ADP، تم خلالها علاج حوالى 13360 رأس حيوان من الأمراض الجلدية، و33360 حيوان تم علاجها ضد الطفيليات الداخلية والامراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية، فضلا عن 26737 راس حيوان تم علاجها تأخر الحمل والكشف بالسونار، وتم اجراء حوالى 616 عملية جراحية، وتحصين 18164 حيوان بتحصينات غير سيادية.

وشارك فى هذه القوافل : أطباء مديريات الطب البيطري، وباحثين من معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والمركز القومى للبحوث و كليات الطب البيطرى بالجامعات المصرية و عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

كذلك تم على هامش القوافل تدريب 559 طبيب بيطرى على أعمال السونار والتلقيح الاصطناعي، وعقد ندوات ارشادية للمربين حول طرق حماية الثروة الحيوانية والتربية الآمنة للدواجن والتوعية بأهمية التحصين فى الوقاية من الامراض الوبائية ونشر التلقيح الاصطناعى لزيادة انتاج السلالات المحلية من الالبان واللحوم.



