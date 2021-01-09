شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يصدر فيديو بـ12 لغة بعنوان "الحرية الدينية.. مبدأ إسلامى أصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، صباح اليوم، تقريرًا مصورًا بـ 12 لغة تحت عنوان: "الحرية الدينية.. مبدأ إسلامى أصيل"؛ وذلك فى إطار سلسلة الإصدارات المرئية التى ينشرها المرصد باللغة العربية واللغات الأجنبية.

وأكد المرصد فى تقريره أن الحرية الدينية أحد أهم المبادئ التى أقرَّها الإسلام بوضوح فى قول الله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ﴾، وذلك قبل أن تفطن المنظمات الدولية إلى أهمية إطلاق مفهوم الحريات.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد أكَّد فى كلمته خلال مؤتمر «الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل»، أن الإسلام ينبِّهنا إلى «حق أصيل فطر الله الإنسان عليه، وهو حق الحرية والتحرر من الضغوط، وبخاصة ما يتعلق بحرية الدين والاعتقاد والتمذهب»، وأن النصوص الدينية قد أسَّست لحق الحرية والتحرر.