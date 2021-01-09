شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بتطوير سوق ابن حزم بسعة 145 باكية وطرحها للشباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير طريق سقارة السياحى بمركز البدرشين الجارى تطويره بطول 1.5 كم بدءا من مثلث سقارة وحتى منطقة بيت الرى، وشدد على إزالة أى تعديات على جانبى الطريق وتحقيق اقصى استفادة من الفراغات والمساحات بما يضمن أحداث سيولة مرورية بالطريق .

كما وجه محافظ الجيزة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لإدراج مصرف سقارة ضمن مشروعات تبطين الترع والمصارف وهو المشروع القومى الذى تنفذه الدولة على مستوى الجمهورية وذلك لتتكامل الصورة الحضارية للقطاع بالكامل .

كما تفقد المحافظ طريق سقارة ابو صير موجها بإدراج الطريق ضمن مخطط التطوير ووضع رؤية لتوسعه الطريق خاصه وانه يستخدم فى الاتجاهين مع مراجعة خطوط التنظيم بالطريق .

ووجه المحافظ بتوقيع غرامة على الشركة المنفذة لأعمال تطوير ورصف الطرق نطاق البدرشين وذلك للقيام بإلقاء نواتج وتالف الرصف بمسار جسر الترعة والتقاعس عن رفعها ما يؤثر على المجرى المائى .

وخلال جولته التفقدية بمركز البدرشين وجه راشد برفع كفاءة سوق ابن حزم وتطويرة ومراعاه البنية التحتية له لتحقيق الاستغلال الأمثل للسوق والذى يحتوى على 145 باكية لطرحها للشباب لخلق فرص عمل لهم .

كما حرص المحافظ على تفقد حالة النظافة والاشغالات والحالة العامة للطرق بنطاق مراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية مشددا على رؤساء المراكز برفع كفاءة النظافة ومتابعة التزام المحال والمطاعم بمواعيد الغلق والطاقة الاستيعابية وعدم السماح باى أعمال بناء مخالف .

الجولة التى قام بها محافظ الجيزة رافقه خلالها إبراهيم الشهابى نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين ومجدى محب رئيس مدينة الحوامدية ومحمود فؤاد رئيس مركز أبو النمرس .