شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات تواصل صرف معاشات يناير للشريحة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎‏‎تستمر الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى صرف معاشات يناير، ويتم حاليا الصرف للشريحة الثالثة من المنافذ وذلك لمن يزيد معاشاتهم عن 2000 جنيه قبل زيادة يوليو الماضى بجانب الصرف لجميع الشرائح من ماكينات الصرف الألى مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

‏‎وتتضمن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى والمقدر عددها بـ12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر .

‎وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة اللواء جمال عوض بالعمل على دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقى التأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاع الحكومى وكذلك العاملين فى قطاع الأعمال العام والخاص فى محافظة القاهرة والبالغ عددها 67 مكتبًا، ونقل الأرشيف الورقى منها وتحويلها لمكاتب أمامية فقط "خدمة عملاء" مهمتها تلقى طلبات المتعاملين معها، على أن يخصص المبنى الرئيسى لصندوق التأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاع الحكومى بمنطقة "لاظوغلى" بوسط العاصمة ليصبح مركز عمليات التأمينات بمحافظة القاهرة وأن الهيئة ستطبق نفس آليات التطوير والدمج بمحافظتى الدقهلية وأسيوط فى نفس الوقت.