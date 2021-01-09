أبرزها 47 طن كبدة فاسدة.. شرطة التموين تضبط 1132 قضية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1132) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها: ضبط (47,3 طن "دواجن مستوردة - كبدة") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط 10طن "أعلاف حيوانية"، بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مدشة لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة بالشرقية.

في ضوء اضطلاع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتوجيه العديد من الحملات التموينية لضبط حركة الأسواق والتصدي لمحاولات البعض لحجب إسطوانات غاز الأكسجين وترويج المستلزمات الطبية مجهولة المصدر ضمن الخطة الشاملة للدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، فقد أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 4 قضية بإجمالي مضبوطات (219 إسطوانة غاز أكسجين تم حجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول - 38 قطعة منظم أكسجين بدون مستندات "مجهولة المصدر").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.