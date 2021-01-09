"بدون ترخيص".. شرطة البيئة والمسطحات تضبط 10 قضايا محال لبيع الأعلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. أسفرت جهودها عن ضبط 10 قضايا محال لبيع الأعلاف "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية، وضبط 6 قضايا محلات جزارة "بالذبح خارج المجازر"، بنطاق مديرية أمن القليوبية.

كما أسفرت الجهود في مجال حماية الثروة السمكية، عن ضبط 35 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وضبط 9 وحدات نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية .. بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.

وضبط 4 قضايا "عدم ارتداء الكمامات الواقية" بنطاق المنطقة المركزية، فى مجال الإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.