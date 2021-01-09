بسبب الشبورة الكثيفة.. تحويل مسار وتأخر وصول 6 رحلات بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار شهد فجر اليوم السبت، تحويل مسار 6 رحلات دولية للهبوط بمطارَي شرم الشيخ والغردقة؛ بسبب كثافة الشبورة المائية وانخفاض معدل الرؤية، وعادت الرحلات إلى مطار القاهرة مرة ثانية بعد انتهاء الشبورة المائية، وأدى ذلك إلى إقلاع الرحلات متأخرة عن مواعيدها المقررة؛ بسبب تأخر الوصول.

وأضافت المصادر: لجأت رحلة "مصر للطيران" القادمة من الرياض إلى الهبوط في مطار شرم الشيخ، ورحلة طيران "العربية" القادمة من لبنان، بينما هبطت الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا في مطار الغردقة، بدلًا من القاهرة، وكذلك طائرة "إير كايرو" القادمة من الرياض.

وأشارت المصادر إلى قيام الطائرة التركية القادمة من إسطنبول لتحويل مسارها أثناء الرحلة إلى القاهرة؛ للهبوط بمطار أنطاليا لحين تحسن الأحوال الجوية، بينما أخرت خطوط الإمارات وصول رحلتها القادمة من دبي لحين تحسن الأحوال الجوية، وكذلك الخطوط الإثيوبية أخّرت رحلتها لأسباب الطقس.

وتابعت المصادر بأن وصول الرحلات متأخرة عن مواعيدها بعدة ساعات نتيجة الشبورة المائية تسبب في إقلاع الطائرات متأخرة من مطار القاهرة إلى وجهاتها الدولية.