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تحويل رحلتي طيران من القاهرة للغردقة لسوء الأحوال الجوية

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب سوء الأحوال الجوية بالقاهرة إلى اضطرار إدارة المطار لتحويل هبوط رحلات جوية دولية من مطار القاهرة إلى مطار الغردقة الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع حدة الشبورة المائية وانعدام الرؤية وذلك لرحلة الخطوط الأثيوبية القادمة من أديس أبابا وتم تحويل هبوطها من مطار القاهرة إلى مطار الغردقة الدولي، ورحلة إير كايرو القادمة من الرياض.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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