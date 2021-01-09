شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: حملات مكثفة لتطهير المنشآت الخدمية والصحية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالإستمرار في أعمال التطهير المكثفة بجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخري، والتي تقدم خدمات للمواطنين، وأماكن التجمعات بالبنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصرافة، ودور العبادة، ومواقف السيارات، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، حيث تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية ودورات المياه، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وفي سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لتجنب إنتشار العدوي، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.