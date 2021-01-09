شكرا لقرائتكم خبر عن القاتل الصامت ينهي حياة عروسين في «ليلة الدخلة» بالمنيا (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لفظ عريس وعروسة في المنيا، أنفاسهما الأخيرة داخل شقتهم باختناق غاز أول ثاني أكسيد الكربون والمعروف بـ«القاتل الصامت» .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من العقيد هشام حمزة، مأمور مركز شرطة العدوة، بالعثور على جثة كلا من مراد. س. ر «28 سنه» حاصل على مؤهل عالي، وزوجته نسمة. م، ك «25 سنه» حاصل على مؤهل عالي، جثة هامدة داخل شقة بعد أيام قليلة من زفافهم، متأثرين باختناق أول أكسيد الكربون متسرب من حمام منزلهم .

تم ندب الدكتور خلف رياض، مفتش صحة العدوة، وبتوقيع الكشف عليهما تبين عدم وجود شبهه جنائية، وان الوفاة نتيجة اختناق بغاز أول ثاني أكسيد الكربون .

قررت النيابة العامة التصريح بدفنهما عقب التعرف عليهم من أسرهم .