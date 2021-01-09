شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الكرنك الدولي: خروج وتعافي 7 حالات من مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الكرنك الدولى، اليوم، عن خروج وتعافي ٧ حالات من مصابي فيروس «كورونا» بعد التأكد من سلبية العينة، وتحول عيناتهم إلى سلبية.

وقال «عمر» إنه يوجد في قسم العزل كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، وله ممر خاص لحالات العزل، مؤكدا توافر كافة المستلزمات للمستشفى.

وناشد مدير المستشفى، المواطنين على ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالمطهرات واستخدام المعقمات للحد من انتشار فيروس «كورونا»، مقدما شكره إلى المستشار مصطفي الهم، محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة، على الدعم المستمر وتوفير كافة المستلزمات للمستشفى.