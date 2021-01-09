شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: غلق وتشميع كافتيريا بشبرا الخيمة أسبوعين.. وتحرير 20 محضرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بشن حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بمشاركة وحدة مرافق شبرا الخيمة وإدارة الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تم ضبط أكثر من 25 شيشة بكافتيرا بشارع 15 مايو، وعلى الفور وجه المحافظ بغلقها وتشميعها لمدة أسبوعين نظرا لتكرار المخالفة بعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

كما تم تحرير أكثر من 20 محضر، ورفع إشغالات الكافتيريات والمطاعم الذين يقومون بافتراش واستغلال الأرصفة أمام المحال. كما تابع المحافظ إجراءات إلتزام السائقين والركاب بمواقف مسطرد واحد واثنين، حيث تابع الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية وجه رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الدورية للمواقف للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة إنتشار الفيروس، حيث تم خلال الخمسة الأيام الماضية تحرير عدد ٣٣٠٨ محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة بمرور القليوبية، مؤكداً على قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرارات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشدداً على ضرورة إنتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة للحد من نقل العدوى بين المواطنين.

وجدير بالذكر أنه قد سبق وأصدر محافظ القليوبية توجيهاته لمشروع المواقف بالمحافظة بإلزام السائقين بارتداء الكمامات وعدم تحرك أي سيارة من أي موقف إلا بعد تنفيذ تلك التعليمات ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وكذا الزام الركاب بضرورة ارتداء الكمامة منعا للإصابة بالفيروس.

وجاءت الجولة بحضور الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والنقيب إبراهيم عبدالنبي رئيس مرافق شبرا الخيمة وإدارة الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة.