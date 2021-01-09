شكرا لقرائتكم خبر عن فض 10 أفراح وغلق قاعتي تصوير ومصادرة 18 شيشة تطبيقا للإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية من الحملات التفتيشية والرقابية علي المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح ، وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة في الشوارع ، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات علي الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الزقازيق ، حملات مكبرة علي القري والوحدات المحلية لمتابعة مدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات حفاظاً علي صحا وسلامة المواطنين ، أسفرت دهودها عن فض فرح بقاعة في قرية الزنكلون ، وفرح شعبي بطريق الأحرار .

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالمركز بتغريم صاحب كافتريا بطريق امتداد شارع طلبة عويضة ، لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية والوقائية ، فضلاً عن فض تجمع للمواطنين داخل قاعتين تصوير أفراح و توقيع الغرامات المالية المقررة عليهما ، طبقاً للقانون وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم ، بشن حملات مكبرة لفض الأفراح وتطبيق القانون على المخالفين ، أسفرت جهودها عن فض ٧ أفراح متفرقة بنطاق المدينة والوحدات المحلية التابعة لها ، حيث تم فض فرح بقاعة أفراح خلف السلخانة بديرب نجم ، و فرح بديرب البلد ، وفرحين بعزبة شكر الله بقرية فرغان التابعتين للوحدة المحلية بصفط زريق ، وفرح بعزبة أبو عساكر التابعة للوحدة المحلية ببهنيا ، و فرح بقرية صافور ، كما تم فرح بمدخل المدينة ، كما قامت الحملة بمصادرة ١٨ شيشة من ٣ كافتريات ، وتغريم ٨٠ مواطن لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا ، بفض فرح شعبي بنطاق الوحدة المحلية بمنزل حيان ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.