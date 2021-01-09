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فض 10 أفراح وغلق قاعتي تصوير ومصادرة 18 شيشة تطبيقا للإجراءات الاحترازية بالشرقية

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وليد صالح 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية من الحملات التفتيشية والرقابية علي المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح ، وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة في الشوارع ، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات علي الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الزقازيق ، حملات مكبرة علي القري والوحدات المحلية لمتابعة مدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات حفاظاً علي صحا وسلامة المواطنين ، أسفرت دهودها عن فض فرح بقاعة في قرية الزنكلون ، وفرح شعبي بطريق الأحرار .

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالمركز بتغريم صاحب كافتريا بطريق امتداد شارع طلبة عويضة ، لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية والوقائية ، فضلاً عن فض تجمع للمواطنين داخل قاعتين تصوير أفراح و توقيع الغرامات المالية المقررة عليهما ، طبقاً للقانون وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم ، بشن حملات مكبرة لفض الأفراح وتطبيق القانون على المخالفين ، أسفرت جهودها عن فض ٧ أفراح متفرقة بنطاق المدينة والوحدات المحلية التابعة لها ، حيث تم فض فرح بقاعة أفراح خلف السلخانة بديرب نجم ، و فرح بديرب البلد ، وفرحين بعزبة شكر الله بقرية فرغان التابعتين للوحدة المحلية بصفط زريق ، وفرح بعزبة أبو عساكر التابعة للوحدة المحلية ببهنيا ، و فرح بقرية صافور ، كما تم فرح بمدخل المدينة ، كما قامت الحملة بمصادرة ١٨ شيشة من ٣ كافتريات ، وتغريم ٨٠ مواطن لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا ، بفض فرح شعبي بنطاق الوحدة المحلية بمنزل حيان ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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