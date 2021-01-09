شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدرها ترند جوجل.. تعرف على تفاصيل إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت الفنانة هي العمروسي قائمة الأكثر بحثًا علة جوجل اليوم السبت، بعد إخلاء سبيل ابنتها نازلي في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الفيرمونت.

كشف طارق العوضي محامي ابنة نهى العمروسي أمس آخر تطورات القضية، كما أوضح تفاصيل إخلاء سبيل موكلته من خلال مداخلته في برنامج «الحكاية» المُذاع على قناة «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، موضحًا أن الفتاة كانت مجرد شاهد على الواقعة.

وقال «العوضي» إن موكلته تم استعائها هي ومجموعة أخرى من الشهود للإدلاء بأقولهم في الواقعة قبل حوالي 5 أشهر، ثم أصدرت النيابة تصريح لأحد الأطباء النفسيين لزياتها والتأكد من حالتها النفسية، موضحًا أن الطبيب كان دكتور نبيل القط.

وأوضح «بالفعل زارها الدكتور نبيل القط مرتين وبعد انتهاء الجلستين كتب تقريره الطبي الذي أوضح من خلاله أنها تمر بحالة نفسية قد تدفعها لإذاء نفسها أو الانتحار، وبناءً عليه تم إخلاء سبيلها على زمة التحقيقات وهذا لا يعني إدانتها حتى الآن كما أنه لا يعني البراءة».

وأشار طارق العوضي إلى أن 90% من الأخبار التي نشرت على المواقع الإخبارية وتم تداولها عن القضية خلال الأشهر السابقة باستثناء بيانات النيابة العامة، كانت غير صحيحة.