شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين بحوزتهما هيروين وسلاح أبيض في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان، اليوم، من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الهيروين وسلاح أبيض.

كانت معلومات قد وصلت إلى الاجهزة الامنية بقيام شخصين بالاتجار وحيازة المواد المخدرة.

تم تحديد المتهمان، وضبطهما وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر «الهيروين» وزنت 52 جرامًا وسلاح أبيض.

تم إلقاء القبض على المتهمان، وتحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.