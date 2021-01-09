شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار القاهرة» يستقبل البحارين المصريين المحررين من قراصنة نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولي، الخميس، البحارين المصريين المختطفين ضمن طاقم مركب اللبناني «ميلان»، بعد مرور 25 يومًا على اختطافهم، وقيام صاحب المركب بسداد «الفدية»، وتم الافراج عن الطاقم الذي ضم المصريين و3 لبنانيين و4 هنود وكاميروني.

قالت مصادر مطلعة بالمطار إن البحارين وصلًا على الطائرة المصرية القادمة من نيجيريا، رحلة رقم 888، وهما سعد شوقي، وكرولس سمير، وقامت سلطات المطار بانهاء اجراءات وصول البحاران، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير إدارة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي.

وكان المركب «ميلان» اللبنانية والمملوكة لعدنان الكت رجل اعمال اللبناني تم اختطاف طاقمه، كل من سعد شوقي سعد، 28 عاما، ضابط بحري ثانٍ، وكيرلس سمير، مهندس بحري يعملان ضمن طاقم المركب في رحلة من نيجيريا للكاميرون، ومرت 3 أيام ولم يتواصلا مع أسرتهما، وتبين اختطاف قراصنة من نيجيريا لطاقم المركب المكون من 10 أفراد، ما بين ضباط ومهندسين وطهاة، وترك القراصنة شخصا واحدًا ليبلغ صاحب المركب بالاختطاف الذي استمر 25 يومًا، وذلك حتي تم دفع «الفدية»، وتم الإفراج عن طاقم المركب بالكامل، ووصلوا إلى أحد فنادق نيجيريا، وقامت السلطات النيجيرية بالتعاون مع السفارة المصرية في إعادة المصريين إلى القاهرة.

"مطار القاهرة " يستقبل البحارين المصريين المختطفين ضمن طاقم مركب اللبناني «ميلان»