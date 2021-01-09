شكرا لقرائتكم خبر عن لجان دورية لإيقاف محاولات البناء المخالف بمراكز ومدن الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية لن تتهاون في التصدي لأى محاولات للبناء المخالف، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار اللجان الدورية على الأراضي الزراعية والسكنية لضبط أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.

وفي هذا الإطار، شن الجهاز التنفيذي بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشيبة حملة مكبرة لإزالة سملات مخالفة على مساحة قيراط بقرية بني شبل، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع القسم الهندسى بالمركز بالتصدى لحالة تعدى بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني بمنطقة هندسة الرى، وتم إيقاف الأعمال المخالفة وفك الأخشاب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع قسم الإزالات برئاسة المركز، حملة لإزالة التعديات المخالفة على الأرض الزراعية، أسفرت عن إزالة مباني بالطوب الأحمر بناحية الجمالية التابعة للوحدة المحلية بسعود على مساحة 12سهم، وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.