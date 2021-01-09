شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 14 موظفًا بصحة الحسنة للتحقيق بسبب التزويغ من العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، 14 موظفًا للتحقيق أمام الشؤون القانونية بسبب التزويغ من العمل.

وأكد عفش خلال المرور على الإدارة الصحية ومستشفي الحسنة لمتابعة انتظام وسير العمل والتزام العاملين، أنه بعد الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف تبين تغيب 14 موظفًا عن العمل بدون أي سند قانوني.

أشار إلى تحويل المتغيبين عن العمل للتحقيق أمام الشؤون القانونية بديوان عام مجلس مدينة الحسنة..مشددًا على الانضباط في العمل من اجل تحقيق مصالح المواطنين.

شدد على الحرص الدائم على الالتزام بقواعد الأمن والسلامة وصحة المواطنين وأخذ الإحتياطات الإحترازيه اللازمه لتجنب التعرض لمخاطر فيروس كورونا

والعمل تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.