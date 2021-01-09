شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: انتهاء أعمال إنشاءات وإعادة تأهيل مستشفى كايونجا بأوغندا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة المقاولون العرب، انتهاء أعمال إنشاءات وإعادة تأهيل مستشفى كايونجا بدولة أوغندا، وافتتاح الرئيس الأوغندى يورى موسيفيني للمشروع.

وقال المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن المشروع تصل طاقته الإستيعابية بعد إتمام الإنشاءات الجديدة إلى ٣٠٠ سرير بعد أن كانت ١٠٠ سرير فقط.

ويضم المستشفى عدد من المنشآت الجديدة وهي المبني الرئيسى بمسطح ٥٥٠٠ م٢ والذي يشمل العيادات الخارجية والمكاتب الإدارية وأقسام للمعامل والأشعة والصيدليات وبنك الدم وكذلك مبنى جديد لعنابر المرضى على مسطح ٢١٠٠ م٢ وعدد ٨ مباني جديدة لسكن الأطباء وطاقم العمل بالمستشفي ومبني للمولدات والمحولات وعدد ٢ مبنى مطبخ خارجى ومبانى خدمية ملحقة بالمستشفى بالإضافة إلى أعمال الموقع العام من طرق جديدة وأعمال زراعة وتشجير وشبكات المياه والصرف والكهرباء وأعمال إعادة تأهيل ٦مبانى قائمة طبية وإدارية وعدد ٢٥ مبنى لسكن الأطباء والعاملين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أن الشركة قد تم تكريمها الشهر الماضى ومنحها نائب الرئيس الأوغندى شهادة أفضل شركة مقاولات في أوغندا وذلك للعام الثالث على التوالى.

وأضاف المهندس محمد طلبة العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية إن الشركة تنفذ عدد من مشروعات الطرق، كطريق باليسا كامنكولى وطريق مساكا بوكاكاتا، وطريق باليسا كومى ،بالإضافة إلى إعادة تأهيل أحد مصانع الأدوية بالعاصمة كمبالا.