شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: فادية عبدالغني تكشف سبب اختفائها وآخر تطورات قضية الفيرمونت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس الثلاثاء، عددا من الموضوعات والقضايا المهمة والمتنوعة التي تشغل الرأي العام، من خلال استضافة عدد من الضيوف المتخصصين في الشؤون التي تم طرحها.

«المصري اليوم» يرصد أبرز الموضوعات التي تناولتها البرامج التلفزيونية أمس.

كشف طارق العوضي محامي نازلي ابنة الفنانة نهى العمروسي آخر تطورات القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الفيرمونت، بعد إخلاء سبيل موكلته.

قال «العوضي» خلال مداخلته في برنامج «الحكاية» المُذاع على قناة «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن موكلته تم استدعائها كشاهدة على الأحداث هي ومجموعة أخرى من الشهود منذ حوالي 5 أشهر من قبل مكتب النائب العام.

وأضاف «هناك حالة من اللغط حول القضية بسبب ربط هذه القضية بقضية أخرى»، مشيرًا إلى أن 90% من المعلومات المنشورة عن القضية على المواقع الإخبارية باستثناء بيانات النيابة العامة كان غير صحيح.

وأوضح «أصدرت النيابة تصريح للطبيب النفسي نبيل القط لزيارة موكلتي والجلوس معها للتأكد من حالتها الصحية، وبالفعل خضعت الفتاة لجلستين، وبناءً على التقرير الطبي للطبيب تم إخلاء سبيلها، حيث أـظهر التقرير أن 20% من الأشخاص الذين يمرون بالحالة النفسية التي تمر بها قد يقدموا على الانتحار».

فادية عبدالغني تكشف سبب اختفائها

كشفت الفنانة فادية عبدالغني سبب اختفائها عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أنها تتلقى الكثير من العروض ولكنها غير مرضية ولا بمشوارها الفني.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «مساء dmc» المُذاع على قناة «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، «لدي ملكة فنية لا بأس بها ويمكنني المشاركة بأدوار أهم».

عوض تاج الدين يحذر من ظهور هذه الأعراض

قال دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أصحاب الأمراض المزمنة هم أصحاب الأولوية للحصول علة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنهم أيضًا كانوا أصحاب الأولوية في الحصول على اللقاحات التقليدية كلقاح الأنفلوانزا الموسمية.

ووجه رسالة للمواطنين خلال لقائه في برنامج «مصر تسطيع» المُذاع على قناة «dmc» ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، قائلًا: «لا تحاولوا التقليل من حجم الأعراض التي تظهر في حالة الذهاب للطبيب».

وأضاف «الأعراض البسيطة في حد ذاتها أعراض، لذلك لا تقلل من قيمتها حتى يستطيع الطبيب مساعدتك، ولا بد أن تلجأ للطبيب في حالة ظهور أي أعراض حتى إذا كانت خفيفة»، موضحًا أن معظم الحالات التي تدهورت حالتها كان السبب الرئيسي في ذلك هو الخوف من مواجهة الطبيب بالأعراض.