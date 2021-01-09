شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان البرازيل إفلاسها.. خبير اقتصادي يوضح عواقب إفلاس الدول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح على الإدريسي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، النتائج المترتبة على إفلاس الدول، تعليقًا على إعلان البرازيل لإفلاسها على أثر جائحة فيروس كورونا المستجد.

قال «الإدرايسي» خلال لقائه في برنامج «صباح الورد» المُذاع على قناة «ten» وتقدمه الإعلامية مها بهنسي، «ليس من الضروري أن يصل الأمر إلى مرحلة الاحتلال الاقتصادي من مقبل قوة دولية أخرى على الدولة المفلسة، لكن بالطبع سوف يحدث عدم ثقة من قبل المستثمرين الأجانب».

وأضاف «كذلك الأمر بالنسبة للمستثمر الوطني، إذ يعتقد البعض أن المستثمر المحلي ملزم بالاستثمار في الاقتصاد الوطني الخاص به، ولكن الأمر ليس كذلك»، موضحًا أن ضعف ثقة المستثمرين مشكلة كبيرة تحتاج لوقت طويل لإعادة بناء هذه الثقة بين المستثمرين والدولة مرة أخرى.

وتابع «كذلك ستحتاج الدولة المفلسة لإعادة جدولة المديونيات الخاصة بها، ووضع الشروط التي تستطيع من خلالها حل مشاكل المديونية، فضلًا عن التدخل المشروط للمؤسسات الاقتصالدية الطبرى كصندوق النقد الدولي والنبك الدولي».

وأوضح «بالتالي تحتاج الدول التي تعلن إفلاسها إلى إجراء إصلاحات كثير جدًا من إجل إعادة بناء الثقة بينها وبين المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين تدريجيًا، حيث لا توجد حكومة في العالم تستطيع أن تفعل كل شيء بمفردها، فلا بد من الاعتماد على القطاع الخاص الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، التي تمثل الوقود المحرك لأي اقتصاد في العالم».