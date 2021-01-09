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خدمة مجانية لأخبار مونديال كرة اليد "مصر 2021".. إعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تطلق وكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة استضافة مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 يناير وحتى 31 يناير على موقعها www.mena.org.eg خدمة مجانية لأخبار البطولة تحت عنوان "مونديال اليد" اعتبارا من صباح الغد الأحد.

 

وتتضمن التغطية أخبار البطولة أولا بأول ، وتقارير شاملة عن المنتخب الوطني ، والمنتخبات الأخرى، مدعومة بخدمات مصورة ، وخدمات الفيديو ، فضلا عن تحليلات لأداء الفرق المتنافسة في البطولة وأبرز المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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