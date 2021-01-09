شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين وانخفاض الطماطم لـ2.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 2.5 جنيه، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 6 جنيهات، والخيار 4.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7 جنيهات للكيلوجرام.
- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الألوان بـ20 والليمون بـ16 جنيها.
الفاصوليا الخضراء بـ7 جنيهات.
التفاح السكرى 24 جنيها
- كانتلوب " أناناس" بـ 6 جنيهات
- الموز البلدى 11 جنيها.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 24 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 5 جنيهات
- البسلة 8 حنيهات
- الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات.