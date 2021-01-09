شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر ينفذ دورات مياه عمومية بالمجان بالأماكن العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 اكتوبر، إنه تم البدء فى توفير دورات مياه عمومية بالمجان لساكنى المدينة وروادها، فى المحاور الرئيسية بالمدينة، والأماكن المكتظة بالمارة، وذلك بالتعاون مع أحدى الشركات المتخصصة.

وأضاف المهندس شريف الشربينى، أن ذلك يأتى فى إطار العمل على توفير صورة حضارية للمدينة، وكذا تخفيف المعاناة على مرضى السكرى وغيرهم الذين يجدون معاناة لعدم توافر دورات مياه، مشيراً إلى أن دورات المياه موزعة بشكل أساسى فى نطاق الخدمات على المحاور الرئيسية، وتتميز بطراز معمارى مميز وعصرى، وتحتوى على دورة مياه للسيدات وللرجال تعمل على مدار الـ24 ساعة، ملحق بها وحدة تجارية للخدمات السريعة.