شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يعلن مناقشة الرسائل العلمية بدءا من 16 يناير بحضور 10 أفراد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف وعضو اللجنة المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أى استفسارات تتعلق بتطبيق قرارات الأعلى للجامعات بشأن استكمال الدراسة أون لاين وتأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول إلى بعد إجازة منتصف العام، إن اللجنة عقدت اجتماعا ناقشت خلاله تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن امتحانات طلاب الجامعات ستكون بعد 20 فبراير ولا يوجد قرارات جديدة فى هذا الشأن.

وأوضح الدكتور منصور حسن فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الرسائل العلمية لتكون بعد 16 يناير وفق ضوابط محددة للوقاية من فيروس كورونا، على أن يكون السينمار أون لاين، ويحضر مناقشة الرسائل المشرف الرئيسى والطالب ولا يزيد عدد الحضور عن 10 افراد داخل القاعة.

وكان المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعا طارئا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وذلك فى ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والتى جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتى تنص على الآتى:-

1 - استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكترونى بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق 2 يناير وحتى يوم السبت 16 يناير 2020.

2 - ‏بدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 16 يناير 2020 وحتى السبت 20 فبراير 2020.

3 - تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية فى جميع مراحل التعليم الجامعى والدراسات العليا، وذلك فى كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

4 - تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أى استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه تطبيق القرارات.

‏5 - وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.