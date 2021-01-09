شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف موعد عودة الأمطار وأماكن سقوطها.. الأربعاء بداية فرص التساقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، عن عودة فرص الأمطار من جديد بداية من الأربعاء المقبل، مع استمرار فرص تكون الشبورة الكثيفة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وبداية من الأربعاء المقبل تعود فرص الأمطار من جديد، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يوم الأربعاء يشهد أمطار خفيفة (40 % تقريبا) على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة

ومع يوم يوم الخميس المقبل 14 يناير 2021، تستمر فرص الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتمتد على مناطق من الوجه البحرى على فترات متقطعة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الأمطار و الشبورة المائية الكثيفة التى تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق.