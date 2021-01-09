شكرا لقرائتكم خبر عن الشبورة المائية تغطى المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365” شبورة مائية خفيفة على المحاور الرئيسية فى القاهرة والجيزة، اليوم السبت، وسط انتظام فى الحركة المرورية للسيارات واتباع الإرشادات المرورية. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقسا دافئا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا، وطقسا مائلا للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وباردا على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.