شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: انتهينا من مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس خلال 3 سنوات.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة جولة تفقدية لمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، لبحث ومتابعة سير العمل وما تم إنجازه فى المشروع والذى يقام على مساحة 175 فدانا.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته، كل من المهندس هانى ضاحى رئيس شركة وادى النيل ونقيب المهندسين والوزير السابق، وأمين عام الجامعة، واستشاريو المشروع، وعدد من قيادات الجامعة وشركة وادى النيل المنفذة للمشروع.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، أن مشروع الإسكان غير ربحى ويهدف إلى خدمة أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتقديم إسكان لائق بهم، موضحًا أنه رغم كل الصعوبات التى واجهت المشروع فإن حجم الإنجاز الذى تم به على مدار الـ 3 سنوات الأخيرة إنجاز حقيقى وكبير بالقياس بمشرعات أخرى سابقة للجامعة استغرقت نحو 20 سنة وأكثر، مضيفًا أن القيمة السوقية للمشروع تزداد يومًا بعد يوم، خاصة مع بدء تسليم المرحلة الأولى.

ووجه الدكتور الخشت، بمضاعفة العمل بالمشروع حتى يتم تسليم جميع الوحدات السكنية، واستكمال أعمال التشطيبات على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز الحالية فى المشروع تتراوح من 80% الى 100% فى جميع البنود الخاصة بالوحدات السكنية، كما تم الإنتهاء من العديد من جوانب المشروع مثل أعمال الهيكل الخرسانى بنسبة 99%، وأعمال المبانى بنسبة 90%.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه فى الفترة من 1 أغسطس 2017 حتى 30 يونيو 2020 تم سداد أقساط من ثمن أرض المشروع والتى تجاوز 300 مليون جنيه، وإسقاط الغرامات الموقعة على المشروع من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر بقيمة 320 مليون جنيه، وفى حالة تأخر المشروع سوف يتعرض لغرامات كبيرة تعيق إنجازه.

وأضاف أن الأسعار مطابقة للتكلفة الفعلية دون أية أرباح، وجارى طرح المناطق الخدمية طبقًا لقانون المناقصات والمزايدات بوجود مستشار من مجلس الدولة وممثل لوزارة المالية، وإذا تحقق النجاح فى مناطق الخدمات فإن هذا سوف يخفف الأعباء على الحاجزين بشكل كبير، حيث سوف تعود مخرجات المناطق الخدمية على المشروع، كما أكد ان الجامعة لن تتخلى عن المتعثرين وتبذل أقصى جهدها لمساندتهم ومحاولة تقديم حزمة من التيسيرات لهم قريبا.

جدير بالذكر أن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، يُعد واحدًا من المشروعات الضخمة التى تديرها جامعة القاهرة، وعندما تولت إدارة الجامعة الحالية المشروع لم تكن أية عمارة ظهرت على الأرض، وجميع العمارات 425 عمارة تم بناؤها فى الثلاث سنوات الماضية، وهو إنجاز كبير يعد الأسرع مقارنة بالمشروعات المناظرة، وتتولى عملية بنائه وتشطيبه بكفاءة عالية وجودة تنفيذ متميزة ومستوى عال من الأداء.