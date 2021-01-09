شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان : 16 لجنة لصرف تعويضات متضررى النوبة تبدأ عملها الأحد 17 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء أشرف عطية عبد الباري ـ محافظ أسوان ـ الخطوات الخاصة بالاستعدادات للمرحلة الثانية مقررًا أنها تضمنت العمل على إتاحة عدد (1185) وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقد تناول أوصافها مقررًا أنها مكونة من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ، وأن مساحة كل منها (90) مترًا مربعًا، كاملة التشطيب الداخلي والخارجي، وأن الوحدات المتاحة للتعويض كائنة بعدد (12) محافظة هي (القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان). فضلًا عن التحقق من توافر مساحات كافية من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، فضلاً عن متابعة تنفيذ أعمال حفر الآبار بمنطقة وادي الأمل وتجهيز غرف تشغيلها، ورفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة خور قندى

وأوضح عطية ، فى مؤتمر صحفى حول صرف تعويضات متضررى النوبة أن الأراضي سيتم تسليمها للمستحقين للتعويض بصورة جاهزة للزراعة فور استلامها؛ حيث جرى حفر آبار بها، وتوفير مضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية لها، وبناء غرف للتحكم فيها. هذا إلى جانب طباعة عدد (1550) نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالوحدات السكنية، وعدد (2000) نسخة من الدليل الإرشادي الخاص بالأراضي القابلة للزراعة، وكذا طباعة عدد كاف من المطويات ونماذج طلبات تملك الأراضي المقامة عليها مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن.

وختم اللواء محافظ أسوان بأن المحافظة قامت بتوفير 16 لجنة فرعية منتشرة بمدن ومراكز محافظة أسوان، وتم دعمها بالموظفين المدربين لتلقي طلبات تحديد الرغبة من المواطنين المستحقين للتعويض، مقررًا أن هذه اللجان ستعمل يومًا من الأحد حتى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال المدة المقررة لفتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة.