شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وضباب وأمطار.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الأحد 10 يناير 2021 إلى الجمعة 15 يناير 2021 .

يوم الأحد 10 يناير 2021 :

أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الاثنين 11 يناير 2021:

أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء 12 يناير 2021 :

شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الأربعاء 13 يناير 2021:

أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الخميس 14 يناير 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة (10 % تقريبا ) على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الجمعة 15 يناير 2021 :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل الى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق .