شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مسئول شركة الغازات الصناعية لبيعه أسطوانات الأكسجين بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن شركة الغازات الصناعية في مدينة نصر، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من أسطوانات غاز الأكسجين ( تُستخدم لعلاج مصابي فيروس كورونا ) بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت قوات الأمن بداخل الشركة على 10 أسطوانات غاز الأكسجين مختلفة الأحجام، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، حرر محضر بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة المختصة التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.