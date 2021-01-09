طقس 6 أيام.. الأرصاد: موجة أمطار في هذا الموعد وانخفاض الحرارة 5 درجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة (الأحد حتى الجمعة).

وأضافت الهيئة أن طقس الأحد والاثنين مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت الهيئئة: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة 22 - 14، السواحل الشمالية 22- 14، جنوب سيناء 26-16، شمال الصعيد 24- 10، جنوب الصعيد 28 -11.

وتتمثل الظواهر الجوية خلال طقس اليومين في ظهور الشبورة المائية والتي تصل لحد الضباب على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء.

وأكدت الهيئة أن طقس الثلاثاء والأربعاء سيكون مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على المناطق الجنوبية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 26- 15، السواحل الشمالية 24- 14، جنوب سيناء 27- 16، شمال الصعيد 27- 10 جنوب الصعيد 30- 11.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس الخميس المقبل، يشهد عدة تغييرات حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، وتسجل على القاهرة 20- 15، بانخفاض 5 درجات، وعلى السواحل الشمالية 20-14، جنوب سيناء 23-16، شمال العصيد 21- 10، جنوب الصعيد 24- 11.

وأوضحت الهيئة أنه يوجد فرص سقوط أمطار على الوجه البحري بنسبة 40%، وتكون خفيفة وعلى مناطق نتفرقة، وعلى السواحل الشمالية بنسبة 50% أيضًا، كما يوجد نشاط للرياح على القاهرة والسوال الشمالية والغغربية وجنوب سيناء.

وعن طقس الجمعة قالت الهيئة، تنعدم فرص سقوط الأمطار ويكون الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفئ على المناطق الجنوبية.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 20- 15، والسواحل الشمالية 20-14، جنوب سيناء 23-16، شمال العصيد 21- 10، جنوب الصعيد 24- 11.